Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Haberi

TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Haberi

Kaza yerinden görüntüler

Şehit Hastane Polis Memuru Trafik Polisi Hafriyat Kamyonu 

-şehit olan Polisin fotoğrafları

( İSTANBUL )- Şehit polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi İSTANBUL

- TEM otoyolunda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Arslan, şehit oldu. 27 yaşındaki genç polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi. Kaza, TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı