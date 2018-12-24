TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Haberi

-şehit olan Polisin fotoğrafları



( İSTANBUL )- Şehit polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi İSTANBUL



- TEM otoyolunda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Arslan, şehit oldu. 27 yaşındaki genç polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi. Kaza, TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

