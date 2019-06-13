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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
TEM otoyolunda zincirleme kazada 3 kamyon çarpıştı: 1 yaralı

TEM otoyolunda zincirleme kazada 3 kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yeri

Uzunlu Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Kaza yapan kamyonlar
-Kazanın olduğu çevre
-röp

( İSTANBUL )- Araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsünün iki bacağı kırıldı İSTANBUL

- TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde seyir halindeki 3 kamyonun çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kamyon sürücülerinden biri araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan sürücünün iki bacağının kırık olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kaza TEM otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkiinde 17:20 sıralarında meydana geldi. Yoğun trafiğin olduğu yolda iki kamyon arka arkaya seyir halindeyken, arkadan hızla gelen başka bir kamyon sürücüsü önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonun da öndeki kamyona çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 kamyonun çarpıştığı kazada en arkadan gelerek kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sürücünün iki bacağının kırıldığı öğrenildi. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.
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