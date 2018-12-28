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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oluyordu

TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oluyordu

Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

-Yaralının hastaneye alınması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gazitepe Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Mehmet B. TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada canından oluyordu. Mehmet B., sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet B.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Mehmet B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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