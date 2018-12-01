TEM Otoyolunda yoldan çıkan araç ağaca çarparak durdu Haberi

-Polis ve Jandarma ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü,

-Görgü tanıklarının konuşması, detay.



( DÜZCE )-Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı DÜZCE



- Düzce TEM Otoyolu Sakarya sınırında meydana gelen trafik kazasında lüks araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak ağaca çarpıp durdu. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Düzce Sakarya il sınırında öğen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Fırat T. idaresinde ki 34 BHZ 985 plakalı lüks araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak, yolun kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü Fırat T. ile araçta bulunan Yaşar A., Kemal A. yaralandılar. Yaralılar Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayı gören vatandaşların aracın hızlı olduğunu bir anda yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtuğunu söylediler. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken araç bulunduğu yerden kurtarıcı yardımı ile çıkartıldı. (AY)

