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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü Video

TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü küle döndü Video

Otobüsün yanmasından telefon görüntüsü

Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Yanan otobüsten görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangında otobüs şoförü canını son anda kurtardı İSTANBUL

- TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan özel halk otobüsü küle döndü. İçinde şoförden başka kimsenin olmadığı otobüsten sağ çıkan şoför yara almadan yangından yara almadan kurtuldu. Yangın 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Otogar çıkışı Karadeniz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Usta idaresindeki 34 KA 6322 plakalı özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
İddiaya göre yakıt ikmali yapmaya giden ve içinde yolcu olmayan otobüsün şoförü arka taraftan alevlerin ve dumanların çıktığını gördü. Kısa sürede otobüsü saran alevlerden çıkmayı başaran otobüs şoförü yara almadan yangından kurtuldu. Otoyolda otobüsün yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme ve otobüsü yoldan kaldırma çalışmaları sonucunda oluşan trafik normale döndü. Ekipler, otobüste çıkan yangının sebebini araştırmak için çalışmalara başladı.

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