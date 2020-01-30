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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
TEM Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

TEM Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Otomobilden görüntü

Hastane Trafik Kazası Osmanpaşa Polis Ekipleri Direksiyon 

-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aştı İSTANBUL

- TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak durabildi. Kaza, saat 05.30’da TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Doğan Pınar idaresindeki 46 ABS 535 plakalı otomobil Edirne yönünde seyir halinde iken yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonrada bariyerlere çarparak durabilen otomobil refüjde kaldı. Kaza nedeniyle otomobilin içinde bulunan Mehmet Değirmenci ve İsmail Baran Ugay isimli yolcular hafif şekilde yaralandı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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