TEM otoyolunda otobüs yangını - İSTANBUL Video

- TEM otoyolunun Sultangazi mevkisi - Yanan otobüsden görüntüler (cep telefonu) - Otobüste patlamalar meydana gelmesi - TEM otoyolunda trafiğin durması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Yangının söndürülmesi - Kullanılamaz hale gelen otobüsün otoyoldan çekilmesiTEM otoyolunda otobüs yangınıİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de TEM otoyolunda seyir halindeyken alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi. İstanbul Otobüs AŞ’ye bağlı otobüs, TEM otoyolunun Sultangazi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsün şoförü aracı durdurdu.Zaman zaman patlamaların meydana geldiği otobüs alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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