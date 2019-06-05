Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı Haberi

TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı Haberi

OLAY YERİ

Polis Bild Uçan Otomobil Polis Ekipleri Trol 

-YARALILARA İLK MÜDAHALE
-REFÜJE UÇAN ARAÇ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM otoyolunda kontrolden çıkarak refüje uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tansu Soylu idaresindeki 34 BF 2767 plakalı otomobil, önünde seyreden başka bir aracın ani yavaşlaması nedeniyle kontrolden çıkarak refüje uçtu. Yol kenarındaki ağaçları devirerek durabilen otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ramazan Soylu ile Ayşe Soylu yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar refüje uçan araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı