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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM otoyolunda kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

TEM otoyolunda kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

Yangın anları

Asad Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Olay yeri
-Yanan araç

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- TEM otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet yol ortasında alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoldaki diğer vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. TEM otoyolu Sancaktepe bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan parke yüklü bir kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kamyonet sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kasada yanan malzemeleri araçtan atmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yangının kısa sürede sardığı kamyonet yol ortasında alev alev yandı. Yoldan geçen diğer vatandaşlar yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Kamyonetin yol ortasında alev alev yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonet alev alev yanıyor ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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