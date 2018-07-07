TEM otoyolunda kamyon alev alev yandı

-İtfaiye ekiplerinin müdahale ederken görüntüsü

-Aracın görüntüsü

-İtfaiyenin görüntüsü

-Detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce TEM Otoyolo Üçyol mevkiinde çöp kamyonu ön kısmından alev alev yandı. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerini yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, TEM Otoyolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Serdar Kaymaz idaresindeki 06 BER 465 plakalı çöp kamyonu bir anda ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracı arıza şeridine çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında kamyonun ön kısmı hurda yığını haline geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan ve ardından tek şeritten verilen yol müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.

