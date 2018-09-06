-Karayolları ekiplerinin görüntüsü,

-Eşyaların yüklünmesi,

-Uzun araç konvayının görüntüsü, detay.

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-görüntü düzce dosyasında



( DÜZCE ) -TEM otoyolunda iki tır çarpıştı kilometrelerce kuyruk oluştu DÜZCE



- TEM Otoyolu Düzce kesiminde iki tır aracının karıştığı kazada yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fahrettin Yalçın idaresindeki 81 BN 453 plakalı tır sürücüsü aracını arıza şeridine çekerek tentesini kontrol etmek istedi. Park halinde bulunan Tıra aynı istikamete gitmekte olan Yılmaz Gezici idaresindeki 34 GN 3617 plakalı elektronik eşya yüklü tır arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken yol kısman trafiğe kapandı. Tırdan dökülen elektronik eşyalar karayolları ekipleri tarafından kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tır araçlarının çekilmesi ile yol trafiğe tamamen açıldı. (AY)

