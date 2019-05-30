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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı Video

TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı Video

İtfaiye ekipleri olay yerinde

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-Trafik polisleri olay yerinde
-Kaza yapan iki kamyon
-Sıkışan sürücünün bulunduğu kabin

( İSTANBUL )- Kaza sonrası şoför kabinine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı İSTANBUL

- TEM otoyolu Kurtköy Kavşağından İstanbul istikametine seyreden İbrahim Keskin yönetimindeki 26 SU 801 plakalı kamyon, saat 00.15 sıralarında önünde seyir halinde olan 34 GGC 68 plakalı kamyona hızla çarptı. Çarpmanın sonucunda şoför kabininde sıkışan Keskin'i itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı. TEM otoyolunda trafik kitlendi Otoyolda Kurtköy kavşağında İstanbul istikameti yönünde meydana gelen trafik kazasında İbrahim Keskin yönetimindeki kamyon, aynı istikamette önünde seyir halindeki kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın sonucunda sürücü kabininde sıkışan Keskin, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İbrahim Keskin, daha sonra Sultanbeyli Devlet Hastanesine götürüldü. Keskin'in arkadan çarptığı kamyon sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu yola savrulan cam parçaları ve kapanan şeritten dolayı sıkışan trafik, trafik polislerinin kontrolünde akmaya devam etti. Kazaya karışan kamyonların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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