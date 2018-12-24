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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan polis aracına çarptı Haberi

TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan polis aracına çarptı Haberi

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Ağır Yaralı Trafik Polisi Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan hafriyat kamyonunun görüntüsü
-Polis aracının görüntüsü
-Polis memuru kurtarma çalışmalalrı (cep telefonu kamerası)
-Detaylar

( İSTANBUL - 2)- Kazada bir polis memuru ağır yaralandı İSTANBUL

- TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada hafriyat kamyonu ile bariyer arasına sıkışan polis memuru ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal viyadüğü girişinde yaşandı. 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu trafik polisi Servet Aslan, hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı polis memurunu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Servet Aslan, hastaneye sevk edildi. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgele kumlama çalışması yaptı. (DCC-ÖFA
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