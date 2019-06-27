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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan Araçların görüntüsü,

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralanan çocuğun görüntüsü,
-İtfaiye ekiplerinin ölen şahsı çıkartırken görüntüsü,
-Arabanın içerisinde tırın demirinin görüntüsü,
-Yaralı çocuğun amblansa konulması, detay.

( DÜZCE )-Otomobil park halindeki LPG tankerine çarptı DÜZCE

– Düzce TEM Otoyolu’nda otomobilin arıza şeridinde bekleyen LPG yüklü tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden Ahmet E. idaresindeki 14 BD 372 plakalı otomobil, aynı istikamette arıza şeridinde bekleyen Özcan K. idaresindeki 16 EF 596 plakalı LPG yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Ahmet E. şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan oğlu Ö.E. ise yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde direksiyon başında sıkışan sürücüyü ise Düzce İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. Tanker sürücüsü Özcan K., “Ben arıza şeridinde bekliyordum. Bir anda arkadan geldi çarptı” diye konuştu.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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