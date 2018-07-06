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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM otoyolunda devrilen saman dolu TIR yoldan kaldırıldı Haberi

TEM otoyolunda devrilen saman dolu TIR yoldan kaldırıldı Haberi

aracın yoldan kaldırılması

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerine devrilen saman dolu tır yoldan kaldırıldı. Otoyolda Mahmutbey Gişeler'e kadar süren uzun araç kuyruğu oluşurken, çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde devrilen saman yüklü tır ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. tırdan yola saman balyaları saçılırken kazanın etkisiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tır'ın yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. ( HK-
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