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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolunda bir anda yanan otomobil hurdaya döndü İzle

TEM Otoyolunda bir anda yanan otomobil hurdaya döndü İzle

Yanan araca yangın tüpü ile müdahale,

İlk Müdahale Emniyet Şeridi Yangın Tüpü Trol 

-Yanan aracın görüntüsü,
-İtfaiye ekiplerinin müdahale ederken görüntüsü,
-TEM görüntüsü, detay.

( DÜZCE )-Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobile ilk müdahale yangın tüpleri ile yapıldı DÜZCE

- TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halinde olan otomobilin bir anda motor kısmından yanmaya başladı.
Yol kenarına çekilen otomobile ilk müdahale yangın tüpleri ile yapıldı. Yangın TEM Otoyolu Düzce Küçük Melen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Sinem Kula idaresindeki 16 JCP 75 plakalı otomobil bir anda motor kısmından yanmaya başladı.
Sürücü Sinem Kula dumanları gördükten sonra otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan otomobile ilk müdahale ise yangın tüpleri ve su bidonları ile yapıldı. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeridi kapatılan TEM otoyolunda uzun araç trafiği oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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