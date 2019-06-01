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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

TEM otoyolunda akan trafik görüntüsü,

Trafik Yoğunluğu Uttu 

-Yol kenarında bekleyen araç görüntüsü,
-Tünelin içinden görüntü,
-Tünelin görüntüsü, detay

( DÜZCE )- TEM otoyolunda Bolu Dağı Tünelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor DÜZCE

- Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu. Tatilciler yollara döküldü. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu. Çok sayıda tatilcinin yollara çıkmasıyla İstanbul’dan Ankara istikametine trafikte yoğun araç akışı var. TEM Otoyolunun Düzce ve Bolu kesiminde yoğun trafik akışı sürdü. Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti. (ALI-
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