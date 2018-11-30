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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...7 araç böyle birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...7 araç böyle birbirine girdi

araçların görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

-olay yerinde yapılan çalışmalar
-trafikten görüntü

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı. TEM Otoyolu Metris cezaevi mevkiinde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazada bir market zincirine ait aracın sürücüsü başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önlendi. Kazaya karışan araçlarda herhangi bir sıkışma olayına karşı tedbir amaçlı itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Olayda hayatını kaybedenin olmadığı bildirildi.

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