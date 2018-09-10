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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı Video

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı Video

KAZA YERİ

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Zincirleme Kaza 

-SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN KURTARILMASI
-YARALILARIN AMBULANSA GÖTÜRÜLMESİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Hurdaya dönen bir otomobilde sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Kaza saat 22.00 sıralarında Bolu Dağı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan CJ 044 BY plakalı araçla 35 KD 6412 plakalı araçlar kaza yaptı. Aynı istikamete seyir halinde olan Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı otomobil hızla kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araçlarda bulunan 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Hurdaya dönen otomobilde sıkıştı Kazada, 16 JJ 243 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Budak hurdaya dönen aracında sıkıştı. Sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı halde araçta sıkışan Budak, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza, nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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