TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı İzle

-Kamyon sürücüsünün ambulansa koyulması

-Kaza yapan araçlar

-Otobüsteki yolcular

-Yolcular ile röp

-detay



( KOCAELİ -HD)- Yolcu otobüsü, kamyon ve tırlar birbirine girdi KOCAELİ



- TEM Otoyolu İzmit geçişinde aralarında yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarında bulunduğu zincirleme kazada aracı içerisinde sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsünü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza 09.00 sularında TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe Tünelleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Uzunoğlu idaresindeki çimento yüklü 14 FM 600 plakalı tankere Engin Ölmez idaresindeki 06 DAS 22 plakalı kamyon duramayarak arkadan çarptı. Kaza yapan araçları geç fark eden Mehmet Akif Poyraz idaresindeki 34 BCT 548 plakalı yolcu otobüsü ve Hulusi Gültekin idaresindeki 38 DN 362 plakalı tır da duramayarak birbirine girdi. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Engin Ölmez aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada Samsun’un Çarşamba ilçesinden İstanbul’a gitmekte olan otobüsteki yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Meydana gelen kaza nedeniyle TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe Tünelleri İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

