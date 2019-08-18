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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var İzle

TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var İzle

Yaralılardan görüntüler

Polis Yolu Otobüsü Yolcu Otobüsü 

-Ekiplerin yaralıları kurtarması

( DÜZCE -EK) DÜZCE

- Düzce TEM Otoyolu’nda şehirler arası yolu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir haline olan bir şehirler arası yolcu otobüsü, aynı istikametteki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yaralıların olduğu kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, kaza nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.
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