-Aktüel kamera ile trafik

-Araç kuyrukları

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



Ramazan Bayramı'nın 2’inci gününde aile ziyaretleri ve gezmek için araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların şehir dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın ikinci gününde trafik tekrar yoğunlaştı. Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde başlayan trafik Esenler mevkisine kadar uzandı. Araç kuyruklarının oluştuğu trafikte Anadolu yakası'na geçmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Yoğunluk seviyesi yüzde 49 seviyesine çıktı.

