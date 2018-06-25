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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü - İSTANBUL İzle

TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü - İSTANBUL İzle

- Olay yerinden genel ve detay görüntü - Otomobilin çarptığı bariyerden görüntüTEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü - Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, eşi ve diğer iki çocuğu da yaralandıİSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Samandıra park alanı mevkisinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 04.30 sıralarında, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BN 5454 plakalı otomobili kullanan N.T, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, dinlenme tesisi ile otoyolu ayıran demir bariyerlere çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan sürücünün eşi Ü.T (35) ile çocuklardan M.E.T (3) itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Ambulanslara alınan Ü. T ile M.E.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü N.T ile diğer çocuklar A.K.T ve B.T ise hafif yaralandı.Soruşturma sürüyor.

Trafik Kazası Dinlenme Tesisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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