Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda tırın bariyerlere çarptığı anlar kamerada

TEM Otoyolu'nda tırın bariyerlere çarptığı anlar kamerada

Kaza anı

( İSTANBUL )- TEM Otoyolu'nu kilitleyen tır kazası kamerada İSTANBUL

Bild Kamera Tır Kazası Direksiyon Trol 


- Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan tırın, bariyerlere çarpıp toprak alanda sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda Edirne İstikametinde meydana gelen kazada, 01 CZN 41 plakalı tırın sürücüsü Rüstem Kemaloğlu, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmış, ardından da toprak alanda sürüklenmişti. Arkasından gelen araçlar ise son anda durarak, tır sürücüsünü araçtan çıkartıp, durumu yetkililere bildirmişti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatılarak çalışmalar yapılmış ve araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılmıştı. Yaşanan kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tırın yolunda seyir ettiği sırada bir anda kontrolden çıkarak kaymaya başladığı ve bariyerlere çarpıp, toprak alanda sürüklenerek durduğu ve arkadan gelen araçların son anda durduğu görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kamyonet tıra çarptı: 3 ölü, 5 yaralıKamyonet tıra çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı