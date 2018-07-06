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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda saman yüklü kamyon devrildi İzle

TEM Otoyolu'nda saman yüklü kamyon devrildi İzle

Kamyondan görüntü

-Otoyoldan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Kilolarca saman etrafa saçıldı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL

- TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki kilolarca saman yola saçılırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kazanın etkisiyle otoyolda trafik durma noktasına geldi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonda yüklü olan kilolarca saman otoyola saçılırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanırken kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor. (HK- ÖY-
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