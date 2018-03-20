TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı Haberi

-Yolun trafiğe kapatılması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Sürücünün ve eşinin aracın yanışını izlemesi

-Sürücü ile röportaj

-Polis ve zabıta ekipleri

-Soğutma çalışmaları

-Trafiğin açılması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Çift birbirine sarılarak otomobilin yanışını izledi İSTANBUL



- TEM Otoyolu Aslantepe mevkii Edirne istikametinde hararet yapan LPG’li araç bir anda alev aldı. Alev alev yanan otomobilden inerek uzaklaşan çift, aracın yanışını birbirine sarılarak izledi. Olay, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Aslantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte seyir halinde olan sürücünün LPG’li otomobili hararet yaptı. Bunun üzerin sürücü aracı yol kenarına çekerek beklemeye başladı.

Ancak araç bir süre sonra alev alan otomobil yanmaya başladı.

Patlama tehlikesine karşı sürücü ve eşi koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kontrollü bir şekilde araca müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardında da soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinin trafiğe bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Eşine sarılarak aracın yanışını izledi Araçlarından uzaklaşan sürücü ve eşi birbirine sarılarak aracın yanışını izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını da yine aynı şekilde izleyen sürücü kullandığını aracın genelde bu şekilde sıkıntı verdiğini belirtti.

Sürücü, “Bir anda yangın başladı, gazlı araba olduğu içinde normaldir. Kıvılcımla başladı, bende hemen eşimle beraber dışarıya çıktım. O kadar başka da bir şey yok. 10 dakikadan beri araç burada” dedi.

Çalışmaların ardından otoyolu tekrardan trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

