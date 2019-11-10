- TEM Otoyolu‘nda otobüs alev alev yandı

-trafik



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. Otobüsün yanma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. TEM Otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında bir halk otobüsü alev aldı. 07. 00 sıralarında meydana gelen olayda şoför otobüsün yandığını fark etti. Otobüsün sürücüsü aracını sağ çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan halk otobüsünü güçlükle söndürdü. Otobüsün yandığı esnada araçta yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önledi. Alev alan otobüs kül olurken TEM Kadıköy yönünde trafik oluştu.



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