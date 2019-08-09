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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Trafik

Trafik Yoğunluğu 

-Drone

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatilini şehir dışında ve geçirmek isteyenler vatandaşlar TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar iş çıkışının yaklaşmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM bağlantı noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. İSTOÇ'tan başlayan trafik, Mahmut bey kavşağına kadar devam etti. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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