TEM Otoyolu’nda motosikletlinin “başına” gelmeyen kalmadı İzle

-Otoyolunda seyretmesi

-Başına pet şişe çarpması

-Tepki göstermesi

-Araçlarına önüne kırması

-Şaşkınlık yaşaması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden motosikletlinin başına pet şişe çarptı- Ölümden dönen genç otoyolda 2 kez de kaza atlattı İSTANBUL



- TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde giden motosikletlin başına gelmeyen geldi. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan genç, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa’daki evinden motosikletine binen Murat B., TEM Otoyoluna dönerek Ankara istikametine seyretmeye başladı.

Motosikletli genç, Gaziosmanpaşa mevkisinde normal bir hızda seyrettiği esnada sorumsuz bir sürücü araçtan pet şişe fırlattı. Fırlattığı pet şişe seyir halindeki gencin başına çarptı. Kask sayesinde herhangi bir zarar almayan genç, motosiklet hakimiyetini sağladıktan sonra tepki göstererek yoluna devam etti. Ancak genç motosikletinin yaşadığı bununla sınırlı kalmadı. Önce pet şişe geldi sonra 2 kez kaza atlattı Otoyoldaki seyrine devam eden genç, sürücülerden korunmak amacıyla emniyet şeridine girdi. Buradan giden gencin önüne şeridinden gittiği esnada 2 araç kırdı. Mutlak bir kazadan iki kez kıl payı kurtulan genç, yaşadığı olaylar karşısında şaşkınlık yaşadı. Sürücülere tepki gösteren genç evine geri dönerken, yaşadıkları ise kask kamerasına yansıdı. (DCC- ÖY-

