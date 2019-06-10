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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli düğün konvoyunda “drift” terörü kamerada

TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli düğün konvoyunda “drift” terörü kamerada

Grubun konvoy halinde gitmesi

Sosyal Medya Düğün Konvoyu Akalan Kamera Lüks Otomobil 

-Yolu trafiğe kapatmaları
-Drift atması
-Yollarına devam etmeleri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda trafiği kesip yanlama yaptı İSTANBUL

- Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, magandalar yolu trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan yayınladı. İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda dün öğle saatlerinde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, salona gitmek için yola çıktı. Konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM Otoyoluna saptı. Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Kentte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.
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