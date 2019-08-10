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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu'nda kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kaza yapan araçların görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-Yaralının görüntüsü
-Ambulans ekiplerinin görüntüsü
-TEM otoyolu görüntüsü
-İkinci meydana gelen kazanda araçların görüntüsü
-Yeşil alana giren otomobilin görüntüsü
-TEM Otoyolunda yoğun trafik görüntüsü
-detay

( DÜZCE )- İki ayrı kazaya 5 otomobil karıştı, 2 kişi yaralandı DÜZCE

- TEM Otoyolu'nda Bayram tatili nedeniyle oluşan yoğunluğa kazalarda eklenince otoyolda trafik durma noktasına geldi. İki ayrı kazaya 5 araç karışırken araçlardan biri bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. Kazalarda 2 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu Ankara istikametine devam ediyor. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı otoyolda kazalarda meydana geldi. TEM otoyolu Düzce turnikelerine yakın noktada meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kişiyi Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi aciline kaldırarak tedavi altına alındı. TEM otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise 2 araç karıştı. Kazaya karışan lüks otomobil ise bariyerleri aşarak yeşil alanda ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramını nedeniyle bayramını memleketinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunlukta kazalarda meydana gelince trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruğu oluşurken araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldılar. Yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
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