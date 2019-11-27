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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

TEM Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

- KAZA YAPA ARAÇLAR

Acil Servis İlk Müdahale Polis Jandarma Ticari Araç 

-- YARALILAR
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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