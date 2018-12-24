TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 polis şehit

-Kazaya karışan araçlar

-Memurun gözyaşı dökmesi

-Kamyonun altındaki polis yeleği

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Oluşan trafik

-Röportajlar

-Şehit polisin fotoğrafları

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Hasdal mevkiinde uygulama yapan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı- Bariyerler ile kamyon arasında kalan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu- Şehit olan polisle aynı araçta olan meslektaşı gözyaşı döktü- Polisin meslektaşları kamyonun altından polis yeleğini çıkarttı- Nişanlı olan şehit polisin 3 ay sonra evleneceği ortaya çıktı İSTANBUL



- TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde trafik polislerinin uygulama yaptığı esnada durdurdukları bir kapalı kasa kamyonun yavaşlaması sonrasında arkasından gelen ve kontrolden çıkan çakıl taşı yüklü hafriyat kamyonu polislerin aracına çarptı. Kaza sonucu uygulama yapan polis memuru, bariyerle kamyon arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan polis, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan polisin 3 ay sonra evleneceği ortaya çıkarken, kaza esnasında yanındaki arkadaşı ise gözyaşı döktü. Meslektaşları ise kamyonun altındaki polis yeleğini çıkarttı. Her 2 sürücü de gözaltına alındı. Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyol üzerinde 34 A 56646 plakalı polis aracındaki trafik polisleri bir süre önce uygulama yapmaya başladı.

Ekipler uygulama yaptıkları esnada Nail Koç idaresindeki 34 EH 8330 plakalı kapalı kasa kamyonete “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine kamyon sürücüsü aniden yavaşladı. O esnada kamyonun arkasından seyreden Hasan Şen yönetimindeki 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç uygulama yapan polis aracına ve memura çarptı. Kaza sonucu polis memuru Servet Arslan (27) bariyerle kamyon arasında sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan memuru uzun süren çalışmanın ardından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Bayrampaşa’da özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru Arslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşı gözyaşı döktü, meslektaşları yeleğini çıkarttı Kaza sonrası çok sayıda polis ekibi otoyol da güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle otoyolunda Harp Akademileri Tüneline kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza esnasında yanında şehit olan Arslan’ın yanında olan memur arkadaşı ise ölümden kıl payı kurtuldu. Arkadaşı bariyerlere tutunarak uzun süre gözyaşı döktü. Meslektaşları ise kamyonun altında kalan polis yeleğini çıkartarak başka bir polis aracına götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ise kaza yerinde çalışma yaptı. Yola akan yağlar için karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. 3 ay sonra evleneceği ortaya çıktı Öte yandan şehit olan polisin bir süre önce nişanlandığı ve 3 ay sonra evleneceği ortaya çıktı. Servet Arslan’dan geriye sadece o mutlu gününe ait fotoğraflar kaldı. Kazaya karışan sürücüler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

