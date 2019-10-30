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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda etkili olan sis havadan görüntülendi İzle

TEM Otoyolu’nda etkili olan sis havadan görüntülendi İzle

Sis tabakası

Ormanlı 

-TEM’deki sürücüler
-Puslanan binalar
-Ormanlık alanlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM Otoyolu’nda görüş mesafesi azaldı. Binaların sis bulutlardan görünmez olduğu anlar havadan görüntülendi. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis adeta binaların üzerini örttü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu sabah saatlerinde ormanlık alanlar ve binalar puslandı. Sis tabakasının TEM Otoyolu’na inmesiyle görüş mesafesi azalırken, ortaya ise güzel manzaralar çıktı. Manzara ise drone ile havadan görüntülendi.
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