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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda can pazarı kamerada...Tırın altında kalan motosikletliyi kurtarmak için zamanla yarıştılar İzle

TEM Otoyolu'nda can pazarı kamerada...Tırın altında kalan motosikletliyi kurtarmak için zamanla yarıştılar İzle

tırın altında kalan motor ve kurye

Yarış Hastane Kamera Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-kurtarma çalışmaları
-sağlık ekiplerinin motosikletliyi tırın altından çıkarması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Sultangazi Mevkii'nde motosikletli kurye yoğun yağış nedeniyle kayarak park halindeki tırın altına girdi. Şahsı kurtarmak için ekipler insan üstü gayret gösterirken, can pazarı kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, sabah 10:15 civarında TEM Otoyolu Sultangazi Mevkii'nde meydana geldi. Motorlu kurye olduğu iddia edilen bir şahıs, yoğun yağış sebebiyle kayarak motoruyla birlikte park halindeki bir tırın altına girdi. Kazayı o sırada oradan geçen Beşiktaş Sivil Arama Kurtarma Ekipleri gördü. Ekipler hemen yaralıyı çıkarmak için mücadele etti. Şahıs tır altından güçlükle çıkarılıren, yaşanan can pazarı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü tırın altından çıkarılmaya çalışıyor. Bu sırada sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri şahsı çıkarmak için canla başla mücadele ediyor. Yoğun çalışmalar sonucu kurtarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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