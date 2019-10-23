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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda baskın yaptı, 7 kilo toz esrar yedek lastikten çıktı

TEM Otoyolu'nda baskın yaptı, 7 kilo toz esrar yedek lastikten çıktı

(Polis kamerası)

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-Polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği Shadow’un yedek lastikte uyuşturucu bulması
-narkotik ekiplerinin lastiğin içinden uyuşturucu madde çıkartması
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'de TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 7 kilo esrar ele geçirilirken araçtaki 2 kişi de gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonla 2 zehir tacirini yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı istihbaratına ulaştılar. Şahısları takibe alan ekipler, şüpheli 2 şahısın içinde olduğu otomobile TEM Otoyolu üzerinde durdurarak araçta arama yaptı. Narkotik Köpeği Shadow ile araçta yapılan aramalarda yedek lastik içine saklanmış 7 paket halinde 7 kilo 302 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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