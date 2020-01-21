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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Röportaj
-Detay görüntü

( İSTANBUL -EK)- Kontrolden çıkan servis minibüsü TEM’i savaş alanına döndürdü İSTANBUL

- TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde servis minibüsü kontrolden çıktı, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı kaza trafiği kitledi. Kaza, saat 19.30’da Seyrantepe Mevkii TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze’de arıza yapan otobüsün yolcularını taşıyan Mürsel Öztürk idaresindeki 34 BTZ 109 plakalı servis minibüsü, yolun boş olduğunu düşünerek sollama yaptı. Servis sürücüsü duramadı Sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden servis sürücüsü, Fatih Sarıboğa idaresindeki 34 ZL 9677 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisinden yol kenarındaki demirlere savruldu. Araç içinde bulunan sürücü Fatih Sarıboğa, Sema Sarıboğa ve Muhammed Emin Sarıboğa hafif şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Duramayan servis sürücüsü daha sonra önünde seyir halinde olan Edip Tolgaç idaresindeki otomobile çarparak altına aldı. Otomobil servis minibüsünün altında sıkıştı. İçinde bulunan sürücü ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PK 9677 ve 52 ZA 300 plakalı otomobillerde de hasar meydana geldi. 1 otomobilde ise hafif hasarlar oluştu. Kazada 10 kişi yaralandı Kazada servis minibüsünde bulunan 6 kişi de hafif yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler olay yerine geldi. Toplam 1’i ağır 10 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre boyunca trafik yoğunluğunu yaşandı. Trafik araçların yoldan kaldırılması ile tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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