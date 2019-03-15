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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolu kenarında tencere içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

TEM Otoyolu kenarında tencere içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

Bomba imha uzmanlarının çalışması

Polis Şüpheli Paket Fünye 

-Poşetlenen düzeneklerin arabaya götürülmesi
-Trafiğe kapatılan yan yol ve otoyoldan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yolun kenarına tencere içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlık uzman ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti. Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
(SK-ÖFA
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