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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
TEM Otoyolu girişinde tır devrildi, otoyola giriş kapandı

TEM Otoyolu girişinde tır devrildi, otoyola giriş kapandı

Devrilen tırın görüntüsü

İlk Müdahale Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Polis ve jandarmaların görüntüsü
-devrilen tırın kaldırılırken görüntüsü
-detay

( DÜZCE )-Tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı DÜZCE

- Düzce TEM Otoyolu giriş kavşağında virajı alamayan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken otoyola giriş uzun süre kapalı kaldı. Kaza TEM Otoyolu Düzce turnike kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahmut Şahin Yılmaz idaresindeki 16 AAR 42 çekici plakalı tır Düzce’den İstanbul istikametine gitmek için kavşakta döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilen tır nedeniyle Düzce’den İstanbul istikametine otoyolda trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Mahmut Şahin Yılmaz’a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol devrilen tırın kurtarıcı yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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