-TEM Otoyolunda duran trafikten görüntü

-Araçların ilerlemeye çalışmasından görüntü

-Tem Otoyolu’nun üsten görüntüsü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- 9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücülerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde trafik durarak ilerliyor. Özellikle Gümüşova Rampaları mevkiinde sürücüler dur kalk yaparak ilerlemeye çalışıyor. 9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününe girildiği Pazar Günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşmak isteyen sürücüler TEM Otoyolu Düzce kemsinde yoğunluğa neden oluyor. Özellikle gece saatlerinde Otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul şeridinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik durarak ilerliyor. Sürücülerin zaman zaman gaz kesmesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda sürücüler dur kalk yaparak TEM otoyolunda ilerlemeye ve mesai yapacakları şehirlere ulaşmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan 9 Günlük bayram tatilinin başladığı ilk günlerde çok yoğun olan Ankara istikameti ise bomboş görüntüsü gözlerden kaçmadı.

