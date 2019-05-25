Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu’da tırla kamyon çarpıştı... Kaza sonrası oluşan 15 kilometre araç kuyruğu havadan görüntülendi Video

TEM Otoyolu’da tırla kamyon çarpıştı... Kaza sonrası oluşan 15 kilometre araç kuyruğu havadan görüntülendi Video

-Kazaya karışan kamyondan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

--Yolda oluşan trafik
--Ekiplerden görüntü
--Trafik yoğunluğunun drone görüntüsü

( KOCAELİ )- Kazada kamyon sürücüsü yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde tır ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sebebi ile yolda oluşan 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuayip B. idaresindeki 33 FP 663 plakalı kamyon ile Muharrem Kacer yönetimindeki 06 FL 7781 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Şuayip B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarla yaklaşık yarım saat sonra araçlar vinçler yardımı ile kaldırılabildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Uzun süre kapalı kalan yolda yaklaşık 15 kilometre kuyruk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale dönerken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı