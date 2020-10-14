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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

- YOL KAPAMA ÇALIŞMASI DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Karayolları Yol Çalışması 

-- EKİPLERİN SÜRÜCÜLERİ YÖNLENDİRMESİ

( DÜZCE - DRONE)- TEM’in Ankara yönü 1 ay kapalı kalacak- TEM'in kapatılma anı havadan görüntülendi DÜZCE

- TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz çalışması nedeniyle 1 ay süreyle kapatıldı. Trafik ekiplerinin yolu kapatma anları havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildiler. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapabilecekler. Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor. (FC-ALI-
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