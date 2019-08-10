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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu Haberi

TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu Haberi

TEM OTOYOLU BOLU DAĞI

Polis Jandarma Trafik Yoğunluğu 

-ARIZA YAPAN ARAÇLAR
-ÇEKİCİLERE YÜKLENEN ARAÇLAR

( BOLU ) BOLU

- Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza ve araç arızaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde hazır halde bekleyen çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılan araçlar, otoyol kenarına çekilerek trafiğin tekrar açılması sağlanıyor. Güzergahta bulunan polis ve jandarma ekipleri ise, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
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