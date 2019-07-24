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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi

Drone görüntüleri

-Aktüel görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü ve yolu kaplayan dumanlar havadan görüntülendi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki kuru dalların bir kişi tarafından yakılmasıyla alevler geniş alanı sardı. Tüm kuru otların bir anda tutuşmasıyla çıkan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. 1 saat sonunda söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken geniş alandaki yangının dumanları havadan da görüntülendi. (MD- ÖY-
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