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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
TEM’i kilitleyen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’i kilitleyen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Kaza yapan araçlar

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Polis ekipleri ve sağlık ekipleri
-Oluşan trafikten görüntü

( KOCAELİ -HD)- TEM’de 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu KOCAELİ

- TEM Otoyolu Kocaeli Hereke geçişinde 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kaza sonrasında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza 18.30 sularında TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 LJ 2298 , 41 AAT 149, 34 RU 1940, 81 KB 159 ve yabancı BN 782 HG plakalı araçlar birbirine girdi. Meydana gelen kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kaza yerinden güvelik önlemli alarak trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı.. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ise araç içindeki vatandaşlara ayakta müdahale etti. Kaza yapan araçların içinde olan vatandaşlar büyük korku yaşadı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Trafik sebebiyle yolda kalan sürücüler, yol açılana kadar araçlarının dışında bekledi. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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