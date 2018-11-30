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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM'deki zincirleme kaza havadan görüntülendi Haberi

TEM'deki zincirleme kaza havadan görüntülendi Haberi

kaza yerinden drone görüntüsü

( İSTANBUL )- Metrelerce araç kuyruğu oluştu İSTANBUL

Uzunlu Zincirleme Kaza 


- TEM Otoyolu Metris mevki'inde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan görüntülendi. Otoyolda metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
TEM Otoyolu Metris cezaevi mevkiinde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken olay yeri havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle otoyolda metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

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