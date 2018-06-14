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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
TEM’deki bayram trafiği havadan görüntülendi

TEM’deki bayram trafiği havadan görüntülendi

Havadan görüntü

Trafik Kuralları Arabalı Vapur Trafik Yoğunluğu Bayram Trafiği Polis Ekipleri 

-trafikten detaylar

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve Trakya’dan yola çıkan vatandaşların TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Bayram arifesi ile birlikte İstanbul ve Trakya'dan binlerce vatandaş araçları ile tatili geçirecekleri yerlere doğru yola çıktı. Dün geceden itibaren başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. TEM Otoyolu İzmit geçişi Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM'dek trafiğe takılmamak isteyen bazı vatandaşların D-100 Karayolu'nu tercih etmesi burada da yoğunluğun oluşmasına neden oldu. İstanbul'dan gelen bazı vatandaşlar ise alternatif olarak Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar arabalı vapurunu tercih etti. Uzun yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda bulunan tesislerde dinlenmek için mola verdi. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusundan uyardı.
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