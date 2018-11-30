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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM’de zincirleme trafik kazası (2) - İSTANBUL

TEM’de zincirleme trafik kazası (2) - İSTANBUL

- Kaza yapan araçlardan detaylar - RöportajlarGÜNCELLEME - TEM’de zincirleme trafik kazası - Otoyolun Sultangazi bölümünde, 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı - Kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Sultangazi kesiminde meydana gelen, 7 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden iki araç, Tekstilkent mevkisinde çarpıştı. Arkadan gelen 5 araç da kazaya karıştı.Zincirleme trafik kazasını görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Kazada yaralanan bir sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hastane Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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