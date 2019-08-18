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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
TEM’de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı Video

TEM’de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı Video

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan detay
-Genel detay

( DÜZCE )- Otobüste sıkışan soför ve muavinler için ekipler seferber oldu DÜZCE

- Düzce’de, TEM Otoyolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucunda meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan şoför ve 2 muavin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı. Kaza, TEM Otoyolu Düzce-Bolu il sınırı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmekte olan Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Bolu’dan çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevkedildi. Kazada, otobüste yaralanan 34 yolcu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Şoför ve 2 muavin için seferber olundu Tıra çarptıktan sonra ön kısmı hurdaya dönen otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan 2 muavin araçta sıkıştı. Düze ve Bolu’dan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak tedavileri için ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin kurtarma çalışmalarının sona ermesi ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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