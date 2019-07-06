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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM'de uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen kadın polisi alarma geçirdi

TEM'de uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen kadın polisi alarma geçirdi

Madde krizine giren kadından detay

Uyuşturucu Krizi Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadının ambulansa alınması
-TEM Bağlantı yolu üzerinden detay

( İSTANBUL )- Uyuşturucu madde krizine girdiği anlaşılan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gören sürücüler polisi alarma geçirdi. Uyuşturucu krizi geçirdiği iddia edilen kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kağıthane, Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gördü. Seyir halindeki araçların kadına çarpmaması için trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken kadının uyuşturucu madde krizine girdiği iddia edildi. Kadın kendisini hastaneye kaldırmak isteyen sağlık ekiplerine bir süre zorluk çıkarttı. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla kadın sedyeye alınarak ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri kadını tedbir amaçlı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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